publié le 20/02/2017 à 20:00

Après François Fillon, l'étau se retourne autour de Marine Le Pen. Le siège du Front national a été perquisitionné ce lundi 20 février, la justice soupçonne la candidate et d'autres eurodéputés d'avoir rémunéré avec les fonds du Parlement européen des employés du FN. À 62 jours de la présidentielle, la justice avance ou cherche-t-elle à nuire comme le dénonce le Front national ?



Pour Roland Cayrol, "on est à peu près dans les temps normaux d'une enquête. Comme ils sont déjà deux grands candidats a être soumis à ce genre d'affres, j'attends le troisième", explique le politologue. Ce à quoi Elisabeth Levy répond que ce troisième sera "peut-être Bayrou" et ajoute que "quand on a accès à toutes sortes de documents, on trouve facilement des trucs".

Pour Nicolas Donemach "si l'instruction prend du temps, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de deux emplois fictifs mais d'une vingtaine qui sont reprochés au Front national". Maïtena Biraben quant à elle estime qu' "il y a peu de chance que cette perquisition mette des doutes à qui que se soit qui a décidé de voter pour Marine Le Pen".



On refait le monde avec :

- Maïtena Biraben: journaliste

- Elisabeth Levy : rédactrice en chef de Causeur



- Roland Cayrol : politolgue et directeur du centre d'étude et d'analyse



- Nicolas Domenach : journaliste politique