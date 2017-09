publié le 01/09/2017 à 08:20

"Je veux une droite qui soit de retour !" Devant la foule assemblée à Châteaurenard mercredi 30 août, Laurent Wauquiez a appelé à l'unité de la droite et à assumer ses valeurs. Dans une interview à paraître dans Le Figaro vendredi 1er septembre, il a annoncé officiellement sa candidature à la présidence des Républicains, qui aura lieu les 10 et 17 décembre prochains.



Après les renoncements successifs de Valérie Pécresse et Xavier Betrand, Laurent Wauquiez est le grand favori de cette élection. Depuis le début de l'été et les premières rumeurs sur sa candidature, le Président de la région Auvergne Rhône-Alpes, engrange les soutiens de ses collègues. Après avoir retardé son annonce officielle, il est désormais en lice et devra affronter Florence Portelli, Laurence Sailliet et Daniel Fasquelle.

Laurence Sailliet, "l'inconnue"

Sa candidature annoncée au début de l'été a fait peu de bruit. Le 9 juillet, dans les colonnes du site Atlantico, Laurence Sailliet déclare qu'elle concourra à la présidence des Républicains en décembre prochain. Proche du Président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand et membre du Bureau politique du parti de droite depuis 2011, Laurence Sailliet est inconnue du grand public. Et pour cause : elle n'a jamais été élue auparavant malgré trois candidatures successives aux élections législatives.

Son principal défi sera de combler ce déficit de notoriété. "Je sais bien que c'est difficile, mais ce n'est pas insensé. J'irai jusqu'au bout." déclare-t-elle au JDD le 12 juillet. Une fois élue, Laurence Sailliet compte "refonder" le parti en défendant "une droite ouverte, européenne, qui vit avec son temps".

Florence Portelli, la filloniste

Porte-parole de François Fillon pendant la campagne présidentielle, Florence Portelli est également maire de Taverny, dans le Val d'Oise. Sa candidature, attendue, est officielle depuis le 30 août dernier et la publication d'un entretien dans les pages du Figaro. Elle y explique vouloir "redonner aux militants la place qui devrait être la leur dans ce parti".

Je suis candidate pour que la droite recouvre sa fierté. Je fais partie d'une droite qui est fière d’être de droite et qui n’a pas déserté pic.twitter.com/IoRIOTCZSN — Florence Portelli (@FloPortelli) 30 août 2017

Engagée au RPR dès "l'âge légal", cette filloniste de la première heure - elle soutient le député sarthois dès 2012 lors de la dernière élection à la présidence du parti - est passionnée de cinéma italien et de musique classique. Elle devient d'ailleurs responsable culture des Républicains lors de la présidence de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui elle souhaite unir la droite et fustige une partie des Constructifs ralliés à Emmanuel Macron : "ils se sont exclus d'eux-mêmes. Ils ne sont plus dans notre parti politique."

Laurent Wauquiez, le grand favori

Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes s'est officiellement déclaré candidat à la présidence des Républicains, jeudi 31 août, après des semaines de silence sur le sujet. Il fait pour l'instant figure de favori, et apparaît comme 'un briseur de tabous". Cet ancien centriste, aujourd'hui à la tête du courant de la "Droite sociale", a également été ministre de Nicolas Sarkozy.

Nos valeurs, ce sont aussi les valeurs de la droite sociale. La gauche a trahi cet idéal et Macron ne comprend pas les classes moyennes. — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) 30 août 2017

L'élu se présente comme le garant du rassemblement de la droite. Cela vaut non seulement pour les juppéistes, centristes, et Sens commun (issu de la Manif pour tous). Adepte des déclarations sujettes à polémiques, Laurent Wauquiez place au cœur de ses thématiques favorites la préservation des classes moyennes, la valeur du travail et les "dérives de l'assistanat".



Plusieurs personnalités du parti lui avaient d'ores et déjà déclaré leur soutien, notamment les sarkozystes Brice Hortefeux, Georges Fenech, Guillaume Larrivé ou Éric Ciotti.

Daniel Fasquelle, l'ex-sarkozyste

C'est lors du campus d'été des Jeunes Républicains le week-end dernier que Daniel Fasquelle a officialisé sa candidature à la présidence des Républicains dans un entretien accordé au Parisien. Trésorier du parti, notamment pendant le "sarkothon" et la primaire remportée par François Fillon, il est également député de la 4ème circonscription du Pas-de-Calais après avoir été maire du Touquet pendant quinze ans.

Les Républicains : "On ne choisit pas notre candidat pour 2022", dit Fasquelle https://t.co/mdR0deOfRp — Daniel Fasquelle (@DFasquelle) 30 août 2017

Pendant la primaire présidentielle, il soutient Nicolas Sarkozy. Partisan d'une droite conservatrice, opposé au non-cumul des mandats et au mariage homosexuel, il souhaite aujourd'hui "remettre les militants au cœur de notre famille et surtout donner une autre image de la droite auprès des Français".