publié le 05/09/2017 à 08:34

Un an après la primaire désignant le candidat de droite à la présidentielle, Les Républicains éliront leur président les 10 et 17 décembre prochains. À ce jeu-là, Laurent Wauquiez, déjà président par intérim en 2016 après le retrait de Nicolas Sarkozy, semble être ultra-favori. Si le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a recueilli les faveurs de la juppéiste Virginie Calmels le 4 septembre, Jean-Pierre Raffarin, lui aussi soutien d'Alain Juppé à la primaire, ne fait pas le même choix.



Invité de RTL mardi 5 septembre, le futur ex-sénateur de la Vienne va "plutôt soutenir la jeune génération". "On était à peu près clair avec Alain Juppé sur ce sujet, (il faut) aider la jeune génération à relever les défis de l'avenir (et) mettre notre expérience au service des jeunes. Mon travail aujourd'hui, ce n'est pas d'être dans des jeux de pouvoir pour moi ou ma génération".

Jean-Pierre Raffarin s'applique immédiatement son raisonnement après avoir appris la candidature de Maël de Calan à la présidence du parti. "C'est certainement quelqu'un que je parrainerai", a-t-il promis, s'opposant au message 'La droite est de retour' revendiqué par Laurent Wauquiez. "La stratégie, c'est forcément le rassemblement. Pour gouverner ce pays, il faut faire plus de 50%. Et pour faire plus de 50%, il faut être une droite ouverte." Jean-Pierre Raffarin et les juppéistes avaient eu de vifs débats sur la position à adopter en cas de duels gauche-Front national au second tour des élections.