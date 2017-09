Les Républicains : Maël de Calan est candidat à la présidence

publié le 05/09/2017 à 09:13

Il sont maintenant 6 à être candidats pour prendre la tête du parti Les Républicains. Maël de Calan, juppéiste de la première heure, s'est officiellement présenté dans la course à la présidence, dans un entretien au magazine Le Point.



À 36 ans, cet élu républicain entend "renouveler" le parti en incarnant la jeune génération : sa candidature, c'est "celle de ceux qui veulent faire gagner la droite" a-t-il déclaré au journal. Ce fidèle d'Alain Juppé se refuse pourtant à limiter sa candidature, affirmant vouloir rassembler "un collectif de nouveaux visages des Républicains, qui ont fait des choix différents à l'occasion de la primaire de la droite et du centre".



Maël de Calan a évoqué "deux points principaux" dans sa campagne pour la présidence du parti : "D'abord, la volonté de transformer radicalement notre manière de faire de la politique en jetant aux orties la mauvaise foi, le cynisme et le sectarisme. Ensuite, la volonté de porter les couleurs d'une droite ouverte, équilibrée, qui refuse de voir notre grand parti se rabougrir sur une ligne de plus en plus contestataire, maximaliste et identitaire"

Je suis candidat à la présidence de @lesRepublicains pour faire gagner la droite ! #UneDroitePourGagner — Maël de Calan (@MaeldeCalan) 5 septembre 2017

Soutenu par Jean-Pierre Raffarin

Une droite ouverte et modérée, pour contrer la ligne politique "clivante et intransigeante" de Laurent Wauquiez, également candidat et pour l'instant donné grand favori.

Maël de Calan voit en Wauquiez l'incarnation d'une droite identitaire et "excessive" : "Sur les questions d'identité, par exemple, on peut dire que nos valeurs et notre culture ne sont pas négociables sans, pour autant, précipiter une confrontation avec nos compatriotes musulmans" a-t-il précisé.



Il aura également à affronter, hormis Laurent Wauquiez, les quatre autres candidats : Daniel Fasquelle, Julien Aubert, Florence Portelli et Laurence Sailliet. Maël de Calan, s'il n'est pas encore un poids lourd du parti, a cependant déjà des soutiens non négligeables : Jean-Pierre Raffarin, ancien premier ministre, a annoncé sur RTL qu'il lui apporterait son parrainage. Si Alain Juppé ne s'est pas encore prononcé, l'élu du Finistère a réuni pour l'instant une quinzaine de soutiens de tous bords, des fillonistes aux sarkozystes en passant par les lemairistes.