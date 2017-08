publié le 27/08/2017 à 06:04

Les enjeux de la présidence des Républicains se dessinent peu à peu. Alors que le campus d'été du parti se déroule ce week-end au Touquet afin de préparer la rentrée, Brice Hortefeux s'est confié au Journal du dimanche concernant l'élection prochaine d'un nouveau leader. Et si Laurent Wauquiez n'est pas officiellement candidat, l'eurodéputé n'attend pas pour exprimer son soutien.



Sarkozyste historique, Brice Hortefeux explique retrouver en Laurent Wauquiez "l'envie et la détermination" de l'ancien président de la République, et annonce son appui : "Je souhaite que Laurent soit candidat. Je soutiendrai sa démarche. J'espère son succès. Il porte en lui des qualités que personne ne peut sérieusement lui contester : rajeunissement par son âge (42 ans), compétence par son cursus et expérience par ses responsabilités, hier ministérielles, aujourd'hui comme président d'Auvergne-Rhône-Alpes". L'élection de la nouvelle présidente ou du nouveau président du parti aura lieu en décembre 2017.

Un parti morcellé

La potentielle présidence de Laurent Wauquiez ne fait pas l'unanimité au sein du parti, encore meurtri par l'échec à la présidentielle. Ainsi, de nombreuses personnalités s'opposent à l'ancien ministre, à commencer par Daniel Fasquelle, officiellement candidat, et Florence Portelli. Des voix dissidentes que Brice Hortefeux balaye : "Au-delà des postures ou des billards à 12 bandes, ceux qui souhaitent vraiment la reconstruction de la droite auront toute leur place autour de Laurent Wauquiez", assure-t-il, ajoutant en direction des juppéistes qui menacent de quitter Les Républicains s'il est élu président en décembre: "On ne peut pas revendiquer la démocratie quand cela vous arrange et ne pas en respecter le résultat s'il vous dérange. Les électeurs trancheront". À l'inverse, le député européen est "convaincu" que Laurent Wauquiez "trouvera les mots, gestes et attitudes qui apaiseront et rassembleront", "c'est une obligation dont il a parfaitement conscience".