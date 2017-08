Laurent Wauquiez officialise sa candidature à la présidence des Républicains

publié le 31/08/2017 à 19:56

Ils sont désormais quatre sur la ligne de départ. Laurent Wauquiez s'est officiellement déclaré candidat à la présidence des Républicains, jeudi 31 août. L'ancien ministre et président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, favori, sera l'adversaire de Florence Portelli, Daniel Fasquelle et Laurence Sailliet. L'élection doit se tenir les 10 et 17 décembre, lors d'un congrès virtuel appelant 250.000 militants à se prononcer.



"Je veux faire renaître l'espoir à droite, a-t-il déclaré au Figaro. Je pense qu'on a besoin d'un profond renouvellement et je veux que la reconstruction de notre droite se fasse sur des valeurs claires. Je suis candidat parce que je pense que la France a besoin de la droite. Et il faut que la droite soit vraiment de droite !". Le vice-président de LR se dit "convaincu qu'on est à la fin d'un cycle où l'on paie de nombreuses erreurs du passé". Il se "refuse", par ailleurs, à "laisser le monopole de l'opposition à Jean-Luc Mélenchon". Selon lui, ce serait "catastrophique" pour le pays.

Plusieurs personnalités du parti avaient d'ores et déjà déclaré leur soutien à Laurent Wauquiez, notamment les sarkozystes Brice Hortefeux, Georges Fenech, Guillaume Larrivé ou Éric Ciotti.



L'élu se présente comme le garant du "rassemblement" de la droite. Cela vaut non seulement pour les juppéistes, centristes, et Sens commun (issu de la Manif pour tous), "qui est une composante de notre famille politique". "Mais aucune de ces composantes n'imposera sa vue car précisément notre famille politique est l'addition de tout ça. Si je suis élu, je veux veiller à ce que chacun puisse s'exprimer dans le respect des autres".