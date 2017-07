publié le 11/07/2017 à 19:42

Le verdict est tombé à l'issu du bureau politique des Républicains du mardi 11 juillet. outre le calendrier de l'élection du futur président du parti, cette réunion cruciale devait trancher l'épineux cas des élus ayant rejoint le gouvernement d'Édouard Philippe et du groupe parlementaires des "Constructifs", qui divise profondément la droite.



En fin de journée, le bureau politique a finalement annoncé que Gérard Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, et Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, seront suspendus de leurs fonctions exécutives au parti. Les deux hommes étaient respectivement président de la fédération LR du Nord et secrétaire départemental de la fédération LR.

Pas de sanctions contre les députés Constructifs

L'éventuelle exclusion du parti des six responsables LR ayant rejoint le gouvernement ou affichant leur proximité avec Emmanuel Macron sera instruite par une commission ad hoc, a décidé mardi le bureau politique des Républicains, selon plusieurs participants.

Aucune mention n'a été faite des députés ayant quitté le canal historique des Républicains à l'Assemblée pour rejoindre le groupe des "Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants" à l'Assemblée nationale. De nombreuses voix réclamaient pourtant la tête de Thierry Solère au sein du parti refondé par Nicolas Sarkozy en 2015.