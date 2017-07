Fonctionnaires : le jour de carence peut-il vraiment réduire l'absentéisme ?

publié le 07/07/2017 à 08:24

Un jour de carence, c'est un jour pendant lequel la Sécurité sociale ne rembourse pas le salaire en cas d'absence pour maladie. C'est en fait le premier jour du congé maladie qui n'est pas indemnisé lorsqu'il est déclaré de carence. Dans le secteur privé, il y a en principe trois jours de carence, c'est-à-dire que la Sécu ne rembourse pas le salaire durant les trois premiers jours d'un arrêt de travail. Dans le public, chez les fonctionnaires, jusqu'à aujourd'hui, pas de jour de carence : la Sécu indemnise donc dès le premier jour.



Ce jour de carence dans la fonction publique viserait-ils à réduire les inégalités d'un secteur à l'autre ? En réalité, ces inégalités sont moins fortes qu'on ne le croit. Parce que même dans le secteur privé, le délai de carence n'existe que de façon théorique. Les grandes entreprises par exemple, et bon nombre de PME, compensent l'absence de Sécu pendant les trois jours dits de carence. C'est-à-dire que l'employeur prend en charge la différence et verse le salaire intégralement. C'est le cas pour 66% des salariés du privé. Le tiers restant, souvent des CDD et des contrats précaires, subit donc une perte de salaire en cas de maladie, durant les trois premiers jours d'absence. Et c'est le cas bien sûr aussi pour les indépendants, les professions libérales et les commerçants.