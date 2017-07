publié le 10/07/2017 à 06:40

Emmanuel Macron rétropédale sur les impôts. Selon nos informations, le chef de l'État a visiblement entendu les critiques qui ont suivi le discours de politique générale d'Édouard Philippe. Le Président a décidé de mettre en oeuvre dès l'an prochain la réforme de l'Impôt sur la fortune (ISF) et celle de la taxe d'habitation. C'est lui-même qui a repris les choses en main et qui a demandé qu'on corrige le tir.



Il souhaite que l'ISF soit modifié pour ne taxer que les biens immobiliers et pas l'argent qui est investi dans les entreprises notamment. C'est un signal important en direction des investisseurs internationaux. Mais ce sera aussi un manque à gagner de 3 milliards par an environ pour les caisses de l'État. 3 milliards qu'il faudra compenser.



La taxe d'habitation pour 2018

L'autre mesure concerne l'exonération de taxe d'habitation. Le dispositif doit monter en puissance progressivement chaque année pour aboutir à 80% des ménages en 2022. Ça devrait finalement commencer l'an prochain. Les premiers concernés seront les propriétaires avec des petits revenus. L'objetif premier, c'est de faire baisser la taxe d'habitation des retraités qui sont un peu au-dessus de 1.200 euros de pension par mois et qui subissent de plein fouet l'augmentation de la CSG, l'an prochain.

Emmanuel Macron lui-même a choisi de corriger la mauvaise impression de la semaine dernière où on avait le sentiment que les hausses (CSG, Cigarettes, Diesel...), c'était pour maintenant et les baisses pour plus tard.