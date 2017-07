Les Républicains : le bureau politique a-t-il flanché ?

publié le 11/07/2017 à 21:11

Certains espéraient des sanctions impitoyables contre des élus accusés d’avoir trahi Les Républicains, quand d’autres élus restés fidèles s’opposaient à toute exclusion. Le bureau politique réuni au quartier général des Républicains a finalement choisi de ne pas trancher mardi 11 juillet. Le ministre Gérald Darmanin (Budget) et le secrétaire d'État Sébastien Lecornu (Transition écologique et solidaire) ont écopé d’une sanction minime en étant suspendus de leurs fonctions exécutives.



Les deux hommes étaient respectivement président de la fédération LR du Nord et secrétaire départemental de la fédération LR. L'éventuelle exclusion de leur parti des six responsables LR ayant rejoint le gouvernement ou affichant leur proximité avec Emmanuel Macron sera instruite par une commission ad hoc. Le bureau politique LR a également annoncé les premières dates du calendrier de l'élection prochain président du parti.

On refait le monde avec:

- Philippe Besson, écrivain

- Caroline de Haas, chef d’entreprise

- Juan Pedro quiñonero, correspondant du journal espagnol ABC