Résultats législatives 2017 : "C'est un big bang", analyse Raffarin (LR)

publié le 12/06/2017 à 08:48

"Un big bang". C'est avec cette expression que Jean-Pierre Raffarin qualifie les résultats du premier tour des élections législatives, qui ont vu une nette victoire de La République En Marche dimanche 11 juin. "Les gens nouveaux arrivent, explique l'ancien premier ministre. Un parti qui n'existait pas il y a un an va être au cœur de la politique française."



"Je ne suis pas surpris par ce résultat, poursuit le Sénateur Les Républicains de la Vienne. Car selon lui : "Les français ont pensé que l'essentiel était passé", avec la présidentielle. Mais il veut croire que "le processus électoral n'est pas terminé" et appelle les électeurs de droite à se mobiliser au second tour pour former "une majorité pluraliste". "Un Parlement ça doit vivre avec un travail créatif", estime Jean-Pierre Raffarin, qui appelle à "un sursaut de mobilisation" pour une correction d'entre deux tours.

Quant au scores de sa famille politique, "c'est ma tristesse, confie Raffarin, j'ai beaucoup de copains au tapis". De nombreuses figures de la droite (comme du PS) ont été éliminées dès le premier tour.