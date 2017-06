et Ryad Ouslimani

publié le 12/06/2017 à 08:45

Un raz-de-marée. Le terme revient dans toutes les analyses concernant le premier tour des élections législatives, qui a vu La République En Marche arriver en tête, avec 32,32% des suffrages exprimés. Néanmoins, on relève un point noir lors de ce premier tour du dimanche 11 juin. Il s'agit de l’abstention, qui a atteint 51,29%. La France "populaire" n'est pas allée voter, ce qui ne manque pas d'inquiéter les responsables politiques. "Il faut retisser le lien avec les territoire oublier de la République", a indiqué Benjamin Grivaux, porte-parole de La République En Marche, invité de RTL ce lundi.



Pour ce faire, Benjamin Grivaux propose d'avoir "sur la question du travail, du la question de l'éducation, sur la question de la santé, du logement des éléments de réponse très concrets, et pas seulement des programmes totalement hors sol". Malgré le chiffre d'électeurs ayant préféré rester chez eux, le projet proposé par REM et Emmanuel Macron trouvent "une adhésion dans le pays", explique Benjamin Grivaux, qui n'oublie pas néanmoins les abstentionnistes.

"Le meilleur moyen de raccrocher cette France dite périphérique, cette France des oubliés, c'est de pouvoir mettre en oeuvre rapidement les éléments sur le marché du travail, sur l'assurance chômage et sur l'éducation. C'est comme ça qu'on rattrapera cette France-là", insiste le candidat dans la 5ème circonscription de Paris, arrivé en tête au premier tour avec 43,63% des voix.

