Législatives 2017 : "Pour Macron, c'est 'la liste de mes envies'", selon Alba Ventura

publié le 12/05/2017 à 08:33

On connaît déjà les noms de 428 candidats de La République En Marche pour les législatives. La liste complète des 577 sera dévoilée d'ici le 17 mai. On a parlé de la colère de François Bayrou, le président du MoDem. Mais il y a aussi celui qui fait couler le plus d'encre cette semaine : Manuel Valls. L'ancien premier ministre n'obtient finalement pas l'investiture. "Et en même temps" - selon l'adage macronien - il n'aura pas de candidat La République En Marche face à lui dans sa circonscription.



Manuel Valls, qui s'était sans doute un peu trop avancé en début de semaine sur RTL, s'était mis en marche sans savoir s'il allait être accepté. Il avait peu trop vite brûlé ses vaisseaux. D'autant que l'on sait qu'une partie de l'entourage d'Emmanuel Macron ne voulait pas entendre parler de lui. Ils lui tenaient rigueur de s'être mal comporté avec l'ancien ministre de l'Économie à l'époque du gouvernement Valls. Emmanuel Macron lui-même a la dent dure envers Manuel Valls.

Mais Emmanuel Macron ne pouvait pas envoyer le message selon lequel il était un coupeur de tête (cela l'aurait ramené à la politique à l'ancienne). D'où ce "je t'aime moi non plus" politique, cet entre-deux qui a été trouvé.

Visiblement, Manuel Valls n'est pas le seul à subir ce traitement. Mais là, c'est différent. Car c'est effectivement un entre-deux dont bénéficient d'autres ténors. À gauche, comme par exemple Marisol Touraine ou Myriam El Khomry, ou à droite, comme Bruno Le Maire, Thierry Solère ou encore Nathalie Koscuisko-Morizet. Tous ceux-là n'ont pas de candidat La République En Marche dans leurs circonscriptions. Tous ceux-là, si vous voulez, sont trop visibles pour être adoptés, mais trop précieux pour être rejetés. Ceux-là, ce serait un peu "la liste de ses envies" : tous ceux avec lesquels Emmanuel Macron pourrait éventuellement travailler par la suite.