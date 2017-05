publié le 01/05/2017 à 14:58

Entre le Front national et Debout la France, c'est flou pour les législatives. La candidate et son nouveau soutien n'ont pas eu le même discours sur la question lorsqu'ils ont été interrogés sur la question, dans les matinales du 1er mai. Marine Le Pen a d'abord fait savoir qu'un "débat" devait avoir lieu avec Nicolas Dupont-Aignan pour la mise en place d'un accord sur le scrutin à venir en juin. "Chacun présente ses candidats et nous verrons bien ce qui se passera". Ces propos, tenus sur Europe 1, ont toutefois été contredits par l'intéressé qui s'exprimait dans le même temps sur BFMTV.



Interrogé pour savoir s'il allait présenter des candidats Debout la France partout et si le Front national comptait se retirer dans 50 circonscriptions pour lui laisser le champ libre, Nicolas Dupont-Aignan a répondu : "Tout à fait". Il a ainsi assuré que ses candidats seraient présents dans 525 circonscriptions sur 577. "On verra comment tout cela se passera après la présidentielle. L'objectif est de gagner cette présidentielle".

Il semblerait toutefois que les tractations aient bien eu lieu et aillent dans le sens de Nicolas Dupont-Aignan. "Oui c'est le principe. Le dispositif précis est en préparation", a assuré à l'Agence France Presse un haut responsable du Front national qui a préféré garder l'anonymat.