publié le 15/03/2018 à 19:02

Un pas de plus vers une alliance entre le Front national et Les Républicains ? Marine Le Pen a appelé ce jeudi 15 mars, à voter en faveur du candidat LR lors de la législative partielle de Mayotte dimanche, une démarche rarissime pour le parti d'extrême droite.



Invitée sur CNews, la présidente du Front national a déclaré : "Je souhaite que les électeurs qui m'ont fait confiance à l'élection partielle à Mayotte se reportent sur le candidat de M. (Mansour) Kamardine", député LR de Mayotte, nommé Elad Chakrina, a déclaré Marine Le Pen, qui veut que son parti noue davantage d'alliances avec d'autres formations.

Le parti fondé par Jean-Marie Le Pen, qui a longtemps renvoyé dos à dos Les Républicains et le Parti socialiste, ne présente pas de candidat à ce scrutin. Marine Le Pen a aussi réitéré sa proposition de rassemblement : "J'ouvre les bras à tous ceux qui veulent nous rejoindre. On peut à nouveau adhérer en ligne au Front national après quatre mois de persécution bancaire !"

L'île de Mayotte paralysée par une grève générale

À Mayotte, huit candidats doivent s'affronter dimanche au 1er tour de la législative partielle sensible à Mayotte, au moment où le territoire est paralysé par une grande contestation populaire contre l'insécurité, rendant l'accès aux bureaux de vote incertain. "Nous n'avons pas réussi à trouver de candidat, ce qui d'ailleurs m'a fait prendre une décision. J'ai entendu M. (Mansour) Kamardine à la commission des Affaires étrangères, il a pris tout à fait conscience de la gravité de la situation de l'île, et c'est la raison pour laquelle, compte tenu de la gravité de la situation, je pense qu'il faut passer au-dessus de nos étiquette partisanes", a expliqué la dirigeante frontiste.



Et d'ajouter : "Il en va encore une fois de l'avenir de Mayotte et les étiquettes ont somme toute peu d'intérêt", a insisté la finaliste de la présidentielle. Lors du congrès du Front national, Marine Le Pen a proposé de rebaptiser son parti "Rassemblement national" pour nouer davantage d'alliances qui lui permettront selon elle d'accéder au pouvoir.