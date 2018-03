et Loïc Farge

Un changement de nom pour un parti politique, c'est comme un changement de patronyme pour un individu. C'est le symbole d'une nouvelle ère, d'un nouveau départ, d'un nouveau chef, d'une nouvelle histoire.



Quand la vieille SFIO devint Parti socialiste en 1971, cela signifiait qu'elle rompait définitivement avec les vieilles lunes de la IVe République et qu'elle se donnait corps et âme à François Mitterrand. Quand le mouvement gaulliste prit le nom de RPR en 1976, cela voulait dire justement qu'il n'était plus gaulliste mais chiraquien.

De même, Marine Le Pen a abandonné le Front national pour démontrer avec éclat qu'il n'était plus le parti de son père, mais le sien. Or ce nom de "Rassemblement national" qu'elle a choisi était déjà celui pris par son père, pour le groupe parlementaire qu’il avait constitué en 1986. Comme si elle voulait rompre sans rompre, tout en rompant.

Pourquoi ce changement de nom du parti ? Pour faire quelque chose. Pour donner l'impression qu'elle est dans l'action. Pour dissimuler ce paradoxe qu'elle change le nom de son parti au moment où ce n'est plus son parti.



L'Allemagne, l'Autriche et l'Italie voient le triomphe des partis qui vilipendent l'immigration ? C'est toute l'Europe qui oblige Marine Le Pen à revenir aux fondamentaux de son parti. Mais du parti de papa.