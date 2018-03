publié le 11/03/2018 à 16:19

La présidente du Front national, dans le discours de clôture du congrès de son parti à Lille, dimanche 11 mars, a proposé à ses militants de renommer le FN "Rassemblement national". La nouvelle présidente du FN va désormais organiser "un vote de TOUS les adhérents, et je me plierai à leur décision". "Pas question de changer notre emblème,la flamme", a ajouté Marine Le Pen





Samedi 10 mars, au premier jour du congrès annuel du FN, le porte-parole du parti Sébastien Chenu a dévoilé qu'une courte majorité seulement (52%) de militants frontistes s'est prononcée en faveur d'un changement de nom. Ils se rangent donc, en demi-teinte, derrière Marine Le Pen qui estime pour sa part que le nom "Front national", lequel renvoie notamment à l'époque de son père, a fait son temps.

"Si nous changeons le Front national, alors il faut aussi changer l'appellation" avait justifié début janvier la patronne du FN, remettant en question le nom historique du parti créé en 1972 par son père. "Si un nom contient une charge qui puisse susciter des craintes, ou (a) une charge émotionnelle qui soit trop forte, (...) alors il ne faut pas hésiter à se donner les moyens de la victoire", avait-elle déclaréé. Jean-Marie Le Pen, lui, voit là "une trahison" et conteste la validation du changement de nom.

"Il est possible qu'on aille vers quelque chose d'assez nouveau", prévoyait quelques heures plus tôt, ce dimanche 11 mars sur RTL, l'historien politique Jean Garrigues. "Le nom du parti doit incarner une stratégie, qui doit montrer une direction à suivre", estimait-il, s'interrogeant sur la conservation, ou non du terme "national" dans le nouveau nom.