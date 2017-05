et AFP

publié le 19/05/2017 à 11:37

Il veut "passer à autre chose". L'ancien secrétaire d'État socialiste Jean-Marie Le Guen renonce à se représenter aux élections législatives à Paris, comme il l'annonce dans Le Parisien de ce vendredi 19 mai. Député sortant de la 9e circonscription de la capitale, le conseiller de Paris, âgé de 64 ans, assure dans les colonnes du quotidien qu'il s'agit d'une "décision personnelle et un choix politique en faveur du renouvellement".



Jean-Marie Le Guen affirmait au soir du second tour de la présidentielle qu'il s'inscrivait "complètement dans la majorité présidentielle" d'Emmanuel Macron. Il réfute toutefois avoir fait des offres de service à La République en Marche. "J'ai informé les autorités, le Parti socialiste, François Hollande mais aussi Emmanuel Macron de ma décision de ne pas me présenter il y a plusieurs semaines", explique-t-il. "Après 20 ans de mandat, il m'a paru légitime de passer à autre chose. Il faut savoir se renouveler."