"Vous êtes la mort et le néant" : l'impitoyable SMS de Jean-Luc Mélenchon au PCF

publié le 19/05/2017 à 21:11

Rien ne va plus entre Mélenchon et les communistes. Après des mois de relations précaires entre La France insoumise et le parti communiste français (PCF) et l'échec des négociations visant à conclure un accord entre les deux forces en vue des élections législatives, un SMS de Jean-Luc Mélenchon adressé au leader du PCF n'a pas fini d'enfoncer le clou de la rupture.



C'est Le Canard enchaîné qui a révélé le message en question, soulignant qu'il avait été envoyé le 4 mai, soit quelques jours avant l'annonce officielle de l'échec des négociations pour les législatives. "Vous créez la confusion dans tout le pays en vous appropriant mon portrait et mon nom sans parler du logo Front de Gauche ! Bravo l'identité communiste ! Tout ça pour après des mois d'injures et manœuvres pour (sic) saboter ma campagne. Et vous recommencez ! Vous êtes la mort et le néant. Dix mois pour me 'soutenir', dix minutes pour soutenir Macron. Sans oublier les accords que vous ne respectez pas. J'en ai assez. Je vais donc annoncer notre rupture politique dès mon retour à Paris. Et je vais dire pourquoi."



Au PCF, ce SMS a été accueilli avec sidération. "Il peut nous dire qu'on est des nazes, que le PCF n'a pas d'avenir, mais étaler comme ça publiquement, c'est une claque, une insulte gratuite, c'est vilain, a regretté la dirigeante communiste Marie-Pierre Vieu auprès de nos confrères de L'Obs. Son SMS va blesser tous nos militants qui ont fait sa campagne, ça n'est pas digne d'un candidat qui a fait 20% à la présidentielle".