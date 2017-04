Le journal de 7h30 : Macron réussit son pari, Le Pen lance un appel

et La rédaction numérique de RTL

Emmanuel Macron a terminé en tête du premier tour de l'élection présidentielle dimanche 23 avril. Le candidat du mouvement "En Marche !" a capté 8,528 millions de voix (23,86%), devant Marine Le Pen (21,43%). Le Front national a rassemblé 7,659 millions de bulletins, un record historique pour la formation d'extrême droite, qui espérait toutefois un meilleur résultat et profitait d'un élan pour le deuxième tour.



"Je veux construire une majorité de gouvernement et de transformation", a lancé Emmanuel Macron devant ses militants, dans un discours prononcé à son QG de campagne dans le XVe arrondissement de Paris. "Je lance un appel aux patriotes sincères, d'où qu'ils viennent", lui a répondu Marine Le Pen depuis son fief d'Hénin-Beaumont. Après les résultats du premier tour, Emmanuel Macron a réuni ses proches et son équipe de campagne au restaurant La Rotonde, près de la gare Montparnasse.

- Comme en 2002, le FN est au deuxième tour. Une fierté pour Jean-Marie Le Pen : "Je me réjouis que le Front national se retrouve contre un candidat qui est celui du système. La campagne aura son sommet du 1er mai, quand je donnerai mes consignes dans le détail".

- François Fillon a terminé troisième, avec 19,94% des voix. "J'assume mes responsabilités, cette défaite est la mienne", a indiqué le candidat LR. Son parti a prévu un bureau politique ce lundi à 18h. Les règlements de comptes devraient être sévères, à l'image de Rachida Dati, qui qualifie de "gâchis".



- Quatrième de ce premier tour, juste derrière François Fillon, Jean-Luc Mélenchon (19,62%) n'a pas reconnu sa défaite dimanche soir etn'a pas donné de consigne de vote pour le deuxième tour. "Chacun sait en conscience quel est son devoir, je n'ai reçu aucun mandat", a-t-il expliqué.



- Du côté du Parti socialiste, l'ambiance était morose rue de Solférino. Pas de rassemblement de militants, pas de fête, comme en 2007 et 2012. Benoît Hamon, crédité de seulement 6,35% des voix, a connu un échec retentissant qui appelle à une recomposition de la gauche.



- Tous les autres candidats à l'élection présidentielle n'ont pas dépassé la barre des 5%. Nicolas Dupont-Aignan n'était pas loin (4,73%). La campagne est désormais terminée pour Jean Lassalle (1,21%), Philippe Poutou (1,1%), Frabçois Asselineau (0,92%), Nathalie Arthaud (0,62%) et Jacques Cheminade (0,18%).