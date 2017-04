publié le 24/04/2017 à 07:46

François Fillon n'a pas réussi son pari. Il n'est arrivé qu'en troisième position au soir du premier tour de la présidentielle, dimanche 23 avril, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et au coude-à-coude avec Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la droite y a cru jusqu'au bout. C'est en tout cas ce que certifiaient encore dans la soirée certains de ses soutiens, au quartier général de campagne de l'intéressé. À les entendre, les premières estimations qui leur sont parvenues vers la mi-journée auraient même presque eu l'effet d'une douche froide sur le candidat et sur son entourage.



Ça, c'est pour la version officielle. Car officieusement, c'est plus compliqué. François Fillon aurait même senti venir la défaite dès dimanche matin au réveil. "J'ai l'intuition que ça ne va pas marcher", a-t-il lâché en toute confidence à l'un de ses amis les plus intimes. Et ce bien avant que les premiers chiffres leur soient communiqués.

Un ami de François Fillon se disait "sidéré" quelques heures après les résultats par la résilience du candidat malheureux, et surtout par son "impavidité" dans les minutes qui ont suivi les résultats. "On va avoir plus de temps pour se voir", a-t-il commenté laconiquement auprès de cet ami.