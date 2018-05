publié le 18/05/2018 à 09:04

On croyait le débat sur l'abaissement de la vitesse à 80 km/heures clos, mais le voilà relancé ce 18 mai par le Gérard Collomb. Il a remis une pièce hier soir lors d'une réunion publique à Rungis, quand il a été interrogé sur le sujet : "Je prends un joker sur la question et je prends directement un radar embarqué", a déclaré le ministre.





Une réaction "pas anodine", d'après Pierre Chasseray, le délégué Général de l'association 40 Millions d'automobilistes. "Cela signifie que le ministre de l'intérieur est vraiment opposé au 80 km/heure", assure-t-il ce matin au micro de RTL.

Pour l'heure, la mesure, portée par Edouard Philippe, devrait entrer en vigueur le 1er juillet prochain, sur les routes secondaires à double sens et sans terre-plein central.

- La possibilité de voir Nicolas Hulot démissionner cet été serait "un non sujet", a lancé le principal intéressé hier, le 17 mai, au micro de RTL. Le ministre de l'écologie s'est exprimé à l'occasion d'une réunion publique dans le Var aux Arcs-sur-Argens pour défendre les réformes lancées depuis un an.



- Le plus jeune des 23 qui iront en Russie, Kylian Mbappé, participera à sa première coupe du monde à 19 ans. Un jeudi 17 mai riche en émotion pour le joueur puisqu'il a également fait son entrée au Musée Grévin hier soir.



- Quatre ans après l'immense succès de son premier album et après un million et 300.000 exemplaires vendus, Christine and the Queens dévoile son premier single. En attendant la sortie de l'album à la rentrée, la chanteuse a raconté à RTL sa métamorphose.



- Les préparatifs vont bon train pour le mariage princier. Demain, le samedi 19 mai, Harry de Galles et Meghan Markle se diront oui à Windsor. Un événement pendant lequel les Spice Girls et Coldplay devraient se joindre à Elton John, et à suivre sur RTL, avec une édition spéciale dès 12h30.