publié le 17/03/2018 à 09:22

Il est temps de passer au 80 km/h selon le gouvernement. Et les 5,9 % de morts supplémentaires sur les routes au mois de février, vont conforter l’exécutif dans cette décision qui reçoit pourtant un accueil plus que mitigé de la part des Français.



Cette mesure doit intervenir le 1er juillet sur 400.000 km de routes secondaires. En déplacement vendredi 16 mars, dans la Sarthe, le Premier ministre Édouard Philippe a expliqué que son projet n'avait pas pour vocation d'agacer les Français, mais bien de sauver des vies. Cette nouvelle réglementation suscite pourtant des avis divergents et très tranchés.

Si la mesure est impopulaire, le gouvernement ne désarme pas, surtout après les mauvais chiffres de la Sécurité routière en février 2018. Les Français devront donc bientôt rouler à 80km/h au lieu de 90 actuellement.

À écouter également dans ce journal

Société : La fronde des cheminots, dont la grève perlée risque de beaucoup perturber les trajets des usagers, est prévue du 3 avril au 28 juin avec un principe de 2 jours sur 5 de conflit. le mouvement s'annonce pour le moment très suivi de la part du personnel de la compagnie ferroviaire.

Société : Un restaurateur lance un appel à témoins sur Facebook pour retrouver deux clients partis sans payer à Angers. La police a pu interpeller les individus grâce au réseau social.





Sports : En Rugby, les filles du XV de France ont montré le chemin à suivre en l'emportant 38 à 3 au Pays de Galles. Un succès qui leur permet de réaliser le 5ème Grand Chelem de leur histoire. Ce soir, les garçons tenteront de confirmer leur succès face aux Anglais en défiant eux aussi le Pays de Galles.