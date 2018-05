et La rédaction numérique de RTL

17/05/2018

Nicolas Hulot l'avait déjà dit, mais l'a répété hier, mercredi 16 mai : le ministre de la Transition écologique et solidaire évaluera cet été son maintien dans le gouvernement d'Édouard Philippe, alors qu'il célèbre actuellement son premier anniversaire au sein de l'exécutif.



Invité de RTL jeudi 17 mai, Sébastien Lecornu a assuré que "non", son ministre de tutelle n'était pas proche de la sortie. "Ce qu'il a dit hier, il dit la même chose depuis des mois et des mois. (...) Il n'est pas banal", a rajouté le secrétaire d'État.

"Il a dit encore hier matin qu'il n'avait pas d'agenda personnel. (...) Il est singulier, iconoclaste, il apporte quelque chose", a poursuivi Sébastien Lecornu, laudatif à l'endroit de Nicolas Hulot, qu'il explique avoir rencontré au soir de sa nomination, il y a un an. Pour lui, l'annonce ce Nicolas Hulot ne contient "aucun cynisme et aucun calcul" mais s'explique plutôt par le fait que ce dernier "n'est pas un animal politique comme les autres"