Le journal de 18h : Emmanuel Macron claque la porte du gouvernement

publié le 30/08/2016 à 19:19

Après deux ans passé à la tête du ministère de l’Économie et de nombreux recadrages ces derniers mois, Emmanuel Macron a quitté le gouvernement de Manuel Valls ce mardi 30 août. François Hollande Hollande perd son ministre le plus populaire à près de huit mois de la prochaine élection présidentielle. Le ministre de l’Économie a quitté Bercy en bateau jusqu’au pont de la Concorde, avant de gagner plus discrètement l’Élysée en voiture. Avec cette image qui marquera la fin du quinquennat de François Hollande, l’iconoclaste Macron a souhaité prouver qu’il maîtrisait le scénario de son départ de bout en bout.



Ce départ, qui avait déjà été annoncée aux équipes de son ministère, vient mettre un terme à de nombreux mois de tensions au sein du gouvernement : les nombreuses déclarations et les idées libérales du protégée du chef de l'État étant depuis longtemps contestées par les autres membres du gouvernement. Le point de tension maximal a été lors de la tenue du premier meeting d'Emmanuel Macron, en tant que président du parti "En Marche !". Tout en étant locataire de Bercy, le ministre avait réuni à la Mutualité ses partisans et ses soutiens afin de définir les grandes lignes de son parti qui ne se veut "ni de droite, ni de gauche".

