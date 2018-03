publié le 30/08/2016 à 18:05

Nicolas Sarkozy est candidat à la primaire des Républicains afin de désigner le prochain représentant du parti à l'élection présidentielle de 2017. Avant de venir expliquer les raisons et ses projets pour la France dans les médias, et notamment sur RTL, l'ancien chef de l'État avait fait acte de candidature à travers un livre, Tout pour la France. Fin janvier 2016, Nicolas Sarkozy avait déjà publié un ouvrage intitulé La France pour la vie, qui avait explosé les chiffres des ventes en librairie.



Ainsi, après une semaine, La France pour la vie s'était écoulé à 70.000 exemplaires. Un chiffre exceptionnel qui pourrait être égalé par le dernier né de la plume de l'ancien président. À en croire les chiffres divulgués par les éditeurs et par Nicolas Sarkozy lui-même, Tout pour la France signe une belle performance à 31.800 exemplaires. "Aussi bien que le premier", se réjouit le candidat à la primaire de la droite.



#Sarkozy ravi est venu lui-même annoncer les chiffres de vente de son livre aux journalistes : "31.800 en 3 jours ! Aussi bien que le 1er" — Dominique Tenza (@domtenz) 30 août 2016