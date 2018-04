publié le 15/04/2018 à 18:55

Édouard Philippe a donc réuni ce dimanche 15 avril au matin matin à Matignon quelques-uns des plus hauts responsables politiques du pays. Il s'agissait évidemment d'expliquer aux présidents du Sénat, de l'Assemblée, mais aussi aux différents représentants des groupes parlementaires, la décision d'Emmanuel Macron de s'associer à l'opération militaire en Syrie.



Dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 avril des missiles français, britanniques et américains ont visé des cibles de conception ou de fabrication d'armes chimiques. Une opération lancée une semaine après les images terribles de civils gazés à Douma.

Hier, des voix s'étaient élevées pour critiquer ce choix telles que Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Ce matin encore, dans le Journal du Dimanche, Laurent Wauquiez, s'il soutient par principe les militaires français, a dit qu'il "ne croyait pas à l'utilité de frappes punitives".

Une heure et demie d'explications et de justifications

Édouard Philippe a justifié ce dimanche le choix de la France. Une réunion d'information à huit clos dans un salon de l'hôtel de Matignon. Le Premier ministre, entouré de la ministre des Armées et du ministre des Affaires étrangères, a détaillé les opérations menées en Syrie.



Une heure et demie d'explications et de justifications face aux différents responsables de groupes parlementaires. À l'issue de la rencontre, toujours les mêmes points de désaccords. Jean-Luc Mélenchon estime que la France s'est prise pour le "shérif de la planète" et pense qu'il aurait fallu en parler avec les parlementaires au sujet de ces frappes. Il y aura un débat demain, lundi 16 avril, au parlement.

À écouter également dans ce journal :

- RUSSIE - À l'étranger, Vladimir Poutine s'est exprimé pour la première fois sur ces frappes en Syrie. Tout comme son homologue iranien Hassan Roani, il a averti qu'une nouvelle frappe de la coalition internationale provoquerait le chaos et endommagerait sérieusement les perspectives d'un règlement politique en Syrie.



- NDDL - La journée aura encore été particulièrement agitée du côté de Notre-Dame-des-Landes. Ce matin, un rassemblement pacifique de soutien aux zadistes était organisé. Il a attiré beaucoup de monde : entre 3.000 et 10.000 personnes selon les sources.



- MALI - Sept soldats français ont été blessés dans l'attaque qui a visé hier à Tombouctou les camps de la mission de l'ONU au Mali, et ceux de la force française Barkane. Au cours de cette opération, une quinzaine d'assaillants ont été tués selon l'état-major français.



- CATALOGNE - À Barcelone, une nouvelle démonstration de force des indépendantistes. Plusieurs centaines de milliers de Catalans ont manifesté aujourd'hui pour protester contre la détention de neuf figures nationalistes accusées de rébellion.



- FAIT-DIVERS - Un petit garçon de trois ans est porté disparu depuis hier à Romilly-sur-Andelle, dans le département de l'Eure. Les recherches ont repris ce dimanche matin. Des plongeurs sont sur place car l'enfant a disparu à proximité d'une rivière.



- MOTARDS - Une nouvelle manifestation contre le 80 km/h a eu lieu cet après-midi à Paris. Plusieurs centaines de motards se sont rassemblés au départ de l'Esplanade du Château de Vincennes avant de partir en cortège vers le périphérique.



- CINÉMA - En Italie, mort d'un grand nom du cinéma, Vittorio Taviani. Avec son frère, Paulo, il avait réalisé quelques-uns des plus grands films du cinéma trans-alpin : Padre Padrone, palme d'or à Cannes en 1977 ou encore La nuit de San Lorenzo en 1982.



- CYCLISME - Le Danois Michael Valgren a remporté ce dimanche après-midi la 53e édition de l'Amstel Gold Race, la seule classique organisée aux Pays-Bas.