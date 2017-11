publié le 11/11/2017 à 19:43

La police municipale de Barcelone a évalué samedi à 750.000 le nombre des Catalans ayant participé à une grande manifestation dans cette ville pour réclamer la remise en liberté de dix dirigeants indépendantistes placés en détention provisoire.



La manifestation, qui a duré environ deux heures, avait pour slogan : "Liberté pour les prisonniers politiques !" Elle s'est déroulée plus de deux semaines après le vote, le 27 octobre, par le Parlement de Catalogne de la déclaration d'indépendance, restée sans effets et annulée par la justice espagnole.



Cette mobilisation devait servir de test pour le mouvement indépendantiste, après l'échec de la déclaration unilatérale d'indépendance du 27 octobre et avant des élections cruciales pour la région convoquées le 21 décembre. Sur les deux banderoles de tête écrites en catalan, on lisait "liberté pour les prisonniers politiques" et "nous sommes une république". Des proches des dirigeants incarcérés marchaient devant.



Selon les images de télévision, les manifestants ont empli toute une avenue débouchant sur la plage de Barcelone. Ils brandissaient des pancartes "SOS démocratie" et de nombreux drapeaux indépendantistes ou scandaient le slogan "liberté".

Une mobilisation test

La manifestation a été convoquée par deux puissantes organisations séparatistes - l'Assemblée nationale catalane (ANC) et Omnium - pour appeler à la remise en liberté de leurs deux dirigeants incarcérés, ainsi que la libération de huit ex-membres du gouvernement catalan destitué à la suite de la déclaration d'indépendance.



Une juge madrilène a ordonné le 2 novembre le placement en détention provisoire des huit "ministres" catalans destitués, dans une enquête pour "sédition", "rébellion" et "détournements de fonds". Le président de l'exécutif catalan destitué, Carles Puigdemont - visé par un mandat d'arrêt européen à la demande de la justice espagnole - a appelé les indépendantistes à faire entendre une "clameur commune" lors de cette manifestation. Lui-même se trouve à Bruxelles depuis le 30 octobre avec quatre ex-membres de son gouvernement.