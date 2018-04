publié le 15/04/2018 à 09:09

Donald Trump, Theresa May et Emmanuel Macron ont décidé de passer à l'offensive. Washington, Paris et Londres ont lancé une opération militaire d'ampleur samedi 14 avril afin de punir le régime de Bachar al-Assad pour son usage allégué d'armes chimiques. Des frappes ponctuelles même si les leaders occidentaux n'ont pas hésité à brandir la menace d'une nouvelle attaque en cas de franchissement de la "ligne rouge".



Une offensive, dont le succès a été unanimement salué par Donald Trump et ses alliés, largement contestée par le régime de Bachar al-Assad. Ayman Soussan, vice-ministre syrien des Affaires étrangères, dénonce un "mensonge" et une "manipulation".

S'il confirme la destruction d'un centre de recherches scientifiques à Damas et d'un site militaire près d'Homs, il nie "catégoriquement" les accusations d'utilisation d'armes chimiques dans la Ghouta orientale. "L'opinion publique a le droit de connaître la vérité. Quand on détruit des stocks d'armes chimiques, il devrait y avoir des catastrophes mais il n'y a rien eu de tout ça. Donc on continue dans cette histoire de mensonges et de manipulations. Ça suffit", a-t-il lancé au micro de RTL. Et d'ajouter : "Vous savez très bien que, depuis 2014, nous avons remis tous nos stocks".

Selon Ayman Soussan, Emmanuel Macron a donc commis une erreur en participant aux frappes de la communauté occidentale. "Il a choisi d'aligner la politique de la France sur celle des États-Unis. Ce n'est pas bien pour la France ni pour sa réputation", a-t-il déclaré.