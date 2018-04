et AFP

publié le 06/04/2018 à 09:49

"Une seule étincelle peut mettre le feu à la plaine, c'est peut-être l'étincelle marseillaise." Depuis Marseille (Bouches-du-Rhône), Jean-Luc Mélenchon a appelé jeudi 5 avril, avec une quinzaine de syndicats, partis et associations, à une "Marche Stop Macron" le 14 avril, espérant qu'elle s'étende au reste du pays.



Le leader de La France insoumise et député des Bouches-du-Rhône aimerait voir la France se mobiliser pour faire reculer le président Emmanuel Macron sur ses projets de réformes. Plusieurs secteurs professionnels comme les cheminots, les personnels de santé, les éboueurs ou encore les étudiants se mobilisent depuis plusieurs semaines.

Jean-Luc Mélenchon a salué l'initiative "des organisations syndicales qui permet à toutes les forces d'opposition populaires et progressistes de se fédérer" autour d'une "bataille pour l'intérêt général contre le pouvoir d'un intérêt particulier, celui des riches".

Macron fait la politique des 1% les plus riches Jean-Luc Mélenchon Partager la citation





"Si tout le pays se fédère comme nous le faisons ici à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, alors nous gagnerons", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse jeudi 5 avril, rapporte Le Figaro. "Car nous sommes les 99% et Macron fait la politique des 1% les plus riches."



Le député FI François Ruffin a également appelé à une "grande manifestation nationale commune" le 5 mai à l'occasion du premier anniversaire de l'élection à l'Élysée d'Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon a dit voir cette proposition "avec bienveillance" mais estime qu'il faut "donner le temps de respirer" au Président.