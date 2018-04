publié le 15/04/2018 à 16:29

Une attaque "sans précédent" au mortier et à l'aide d'un "véhicule suicide" contre le camp de l'ONU à Tombouctou, dans le nord du Mali, a fait au moins un mort parmi les Casques bleus et une dizaine de blessés. Parmi ces derniers, sept sont des soldats français, a annoncé dimanche à l'AFP l'état-major tricolore.





"Je déplore la mort d'un Casque bleu et plusieurs blessés suite à une attaque contre la Numisma à Tombouctou au Mali selon des rapports préliminaires. Toutes mes condoléances et mon entier soutien aux collègues. Notre détermination à soutenir la paix au Mali reste inébranlable", a réagi ce dimanche 15 avril sur Twitter le chef du département des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix.

"Cette attaque sournoise a été contrée, l'objectif de provoquer le plus de dégâts possible a échoué", a dit le porte-parole de l'état-major français, le colonel Patrik Steiger. "Au moins une quinzaine (d'assaillants) ont été tués", dont certains à l'extérieur de l'enceinte du camp.

"Des tirs indirects de roquettes ou de mortier ont été suivis par l'explosion successive de trois véhicules piégés. Des assaillants ont réussi à entrer, dont certains déguisés en Casques bleus pour semer la confusion", a-t-il ajouté, soulignant qu'"aucun tir fratricide n'a eu lieu".