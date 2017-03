publié le 21/03/2017 à 13:04

L'affaire Bruno Le Roux secoue l'exécutif ce mardi 21 mars, au lendemain des révélations de l'émission "Quotidien" sur TMC à propos des emplois d'assistantes parlementaires de ses deux filles. Le ministre de l'Intérieur les a employées entre 2009 et 2016, alors qu'elles étaient lycéennes puis étudiantes, pour un total de 24 CDD et 55.000 euros de salaires. "Lorsqu'on est attaché à l'autorité de l'État, on est impeccable face aux institutions et aux règles qui les régissent", a lancé le Premier ministre Bernard Cazeneuve.



Une phrase qui ouvre la porte à une démission de Bruno Le Roux, qui a annulé tous ses rendez-vous de la journée. Le ministre de l'Intérieur avait convoqué une conférence de presse dans la matinée, de nombreux journalistes l'attendaient, mais il n'est pas venu. Même chose pour une inauguration à l'École militaire où se trouvait Bernard Cazeneuve. Le gouvernement devrait effectuer une annonce dans l'après-midi. Si le départ de Bruno Le Roux est confirmé, le Premier ministre pourrait assurer l'intérim jusqu'à l'élection présidentielle.

À écouter également dans ce journal

- François Hollande et Bernard Cazeneuve ont échangé deux fois par téléphone, lundi soir et mardi matin , à propos de Bruno Le Roux. Le président de la République veut réussir sa sortie, c'est une donc affaire embarrassante pour lui. Et un exemple à montrer à la droite, après le maintien de François Fillon.

- La gauche a perdu l'une de ses personnalités majeures avec le décès ce mardi d'Henri Emmanuelli à l'âge de 71 ans. Le député des Landes, qui avait dirigé le Parti socialiste, a été président de l'Assemblée nationale. Benoît Hamon, qui le considère comme son mentor, s'est dit bouleversé par cette nouvelle.



- Le premiergrand débat de la campagne présidentielle a réuni 9 millions de téléspectateurs en moyenne sur TF1 lundi soir, avec un pic à 11,5 millions. Un score équivalent à un match de football de l'équipe de France.



- Pendant le débat, François Fillon a été épargné sur les affaires. Ses soutiens étaient donc soulagés et l'ont accueilli chaleureusement dans un bar parisien. "La dynamique est lancée, l'alternance est en marche", s'enthousiasme l'un de ses militants.



- Une page se tourne au sein de l'équipe de France de handball. Le gardien Thierry Omeyer et Daniel Narcisse ont annoncé ce mardi la fin de leur carrière internationale. Ces deux piliers des Experts ont décroché de nombreux titres avec les Bleus au cours des 15 dernières années.