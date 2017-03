publié le 21/03/2017 à 10:28

Le Parti socialiste perd l'une de ses éminentes figures. Henri Emmanuelli est décédé à l'âge de 71 ans. Son décès a été annoncé mardi 21 mars par sa famille. Il avait été hospitalisé à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) pour une "double bronchite infectieuse" la semaine passée. Il avait été contraint d'annuler sa présence à une réunion du Conseil départemental des Landes, qu'il présidait depuis février 2000. "Henri Emmanuelli incarnait le département depuis 35 ans, c'est un grand vide qui se présente devant nous", a déclaré Xavier Fortinon, vice-président du Conseil départemental, lors d'une séance consacrée au budget, avant une minute de silence très émouvante avec des élus en larmes.



Né le 31 mai 1945 à Eaux-Bonnes (Pyrénées-Atlantiques), l'homme aux sourcils épais et à la voix rocailleuse était député socialiste de la troisième circonscription des Landes, là ou il avait été élu pour la première fois en 1978. Lors des dernières élections départementales, le socialiste s'était imposé à la majorité absolue dès le premier tour du scrutin dans le canton de Coteau de Chalosse.

Avant de présider l'Assemblée nationale entre 1992 et 1993 et d'accéder au poste de Premier secrétaire du Parti socialiste, succédant à Michel Rocard, du mois de juin 1994 au mois d'octobre 1995, ce diplômé de Sciences Po a occupé les fonctions de secrétaire d'État aux Dom-Tom dans le gouvernement de Pierre Mauroy en 1981 puis celui du du Budget à partir de mars 1983. L'année suivante, celui qui incarnait davantage l'aile gauche du Parti socialiste qu'il avait rejoint en 1971, avait intégré l'équipe gouvernementale de Laurent Fabius, toujours chargé du Budget.

Père spirituel de Benoît Hamon

Ce bref patron du PS, battu par Lionel Jospin pour porter les couleurs socialistes à l'élection présidentielle de 1995, avait été rattrapé par des ennuis judiciaires. Il avait finalement été condamné en 1997 à deux ans de privation de ses droits civiques dans l'affaire Urba de financement illégal du PS en tant que trésorier du parti. Trois ans après, en 2000, Henri Emmanuelli avait retrouvé ses mandats de député et de président du Conseil général des Landes.



Figure socialiste dotée d'une très forte personnalité, compagnon de route de Jean-Luc Mélenchon, il avait milité farouchement en 2005 pour le non au référendum sur le Traité constitutionnel européen. L'actuel candidat socialiste à l'élection présidentielle le considérait comme son père spirituel. Benoît Hamon s'est dit "bouleversé" et a déclaré avoir perdu "une forme d'âme sœur". Cofondateur du courant "Un monde d'avance" avec Benoît Hamon, Henri Emmanuelli avait, durant l'été, toutefois qualifié d'"irresponsables" Benoît Hamon et Arnaud Montebourg pour avoir décidé de se présenter à la présidentielle alors que François Hollande, en président sortant, pouvait encore être candidat.



"Un homme d'État", "un immense militant"... L'ex-première secrétaire du PS, Martine Aubry, a réagit au décès de Henri Emmanuelli dans un communiqué, mardi 21 mars. "Il était l'engagement par excellence, un homme qui n'a jamais dévié de ses convictions tout en essayant de changer la réalité. Il avait le goût du débat. Il l'a porté fortement au sein du Parti socialiste. Mais il voulait surtout changer la société et changer la vie des femmes et des hommes", s'est-elle souvenue.

Regard critique sur le Parti socialiste

Pendant le quinquennat de François Hollande, Henri Emmanuelli avait dénoncé l'état de son parti, tombé, selon lui, "dans un coma profond" et qui "n'existe plus, ni à l'attaque ni en défense". En 2014, il s'était abstenu lors du vote de confiance au Premier ministre, Manuel Valls.



En janvier dernier, il avait apporté son soutien à Benoît Hamon, alors candidat à la primaire du PS, tout en émettant des réserves sur son projet de revenu universel. Ses proches ont souligné sa "sensibilité profonde", ses indignations "vraies" devant l'injustice et son caractère entier. "Il n'est pas cynique pour un sou et, quand il sort de ses gonds, il ne fait pas semblant", disait-on de lui dans son entourage.



Ombrageux, cassant, connu pour ses accès de mauvaise humeur mais aussi son sens de l'humour, cet homme à la haute stature, affaibli par une neuropathie détectée en 2006, ne se déplaçait ces derniers temps qu'en fauteuil roulant.