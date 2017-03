publié le 21/03/2017 à 12:29

L'opérateur de téléphonie continue à tenter d'écraser la concurrence. Mardi 21 mars, Free a annoncé le lancement du premier forfait 4G illimité en France. Un forfait à 15,99 euros par mois (réservé aux abonnés Freebox) qui ajoute l'Internet illimité aux SMS, appels et MMS illimités en France métropolitaine, ainsi que le roaming depuis plus de 35 pays. Selon l'opérateur, c’est la première fois au monde qu'une offre d’internet mobile 4G illimitée est proposée à un prix aussi attractif.



Quelques restrictions sont tout de même au menu : si la 4G est bel est bien sans restriction sur le sol français, la 3G est restreinte à 100 Go. Elle est même limitée à 5 Go par mois ejn cas d'utilisation du smartphone de l'autre côté des frontières métropolitaines (précisément en Europe, dans les départements d'outre-mer, en Afrique du Sud, en Australie, au Canada, en Israël et en Nouvelle Zélande).



Cette nouvelle annonce de la firme de Xavier Niel vient concurrencer celle de SFR, proposant 100 Go de données Internet en très haut débit (3G et 4G) à 20 euros par mois.

La semaine passée, Free avait annoncé en grande pompes une autre offre concernait ces frais de roaming gratuits, qui définissent le passage d'un opérateur à un autre lorsque l'on est à l'étranger. Une offre présentée comme révolutionnaire qui avait un peu déçu, puisque le règlement sur le marché unique des communications électroniques adopté au Parlement européen en octobre 2015 prévoit de toute façon la fin des frais de roaming dans l’Union européenne d’ici le 15 juin 2017.