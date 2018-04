Laurent Wauquiez est l'invité de RTL

publié le 18/04/2018 à 07:15

Alors qu'un sondage Ifop publié le 15 avril dans le Journal du dimanche fait de Jean-Luc Mélenchon la personnalité qui incarne le mieux l'opposition à Emmanuel Macron, celui qui revendique cette position en tant que leader des Républicains est l'invité de la matinale de RTL mercredi 18 avril. Laurent Wauquiez s'exprimera sur sa vision de ce que doit être un parti d'opposition comme le sien, mais également sur les désaccords qu'il peut y avoir au sein même de la formation de droite.



Invité hier dans notre studio, Gérard Larcher a fait part de ses divergences d'opinion avec le chef de son parti au sujet des frappes menées en Syrie par la coalition à laquelle participe l'armée française. "Nous avions des preuves, et on ne pouvait pas à nouveau tourner la tête et faire comme si cela n'existait pas", a déclaré le président du Sénat, reconnaissant qu'il n'était pas "sur la même longueur d'ondes" que Laurent Wauquiez, qui avait affirmé dans le JDD ne pas comprendre "l'utilité et le sens" de ces opérations militaires.

Laurent Wauquiez sera également interrogé au sujet de la loi Asile et immigration, sur laquelle il a adressé de vives critiques au gouvernement, estimant dans le JDD qu'il n'y avait "aucune volonté sérieuse de diminuer le nombre d'immigrés" en France et que "la France est soumise à une pression communautariste comme jamais".

