Laurent Wauquiez veut créer un "délit d'incitation à la haine de la République"

publié le 28/03/2018 à 16:31

Un délit d'incitation à la haine de la République. Voici ce que veut mettre en place Laurent Wauquiez. Dans un entretien au Parisien, le président des Républicains détaille ce projet. "On a trop d’individus étrangers radicalisés sur notre territoire. Tous les gens qui nourrissent les réseaux intégristes doivent pouvoir être expulsés", explique-t-il.



Laurent Wauquiez rebondit à la volonté d'Emmanuel Macron de lancer la réforme constitutionnelle : "Alors puisque Emmanuel Macron propose de toucher à la Constitution pour des sujets qui n’intéressent personne, eh bien je lui demande d’en profiter pour intégrer ces mesures permettant de protéger les Français".

Lorsque le journal lui fait remarquer que des propositions similaires ont été formulées par Marine Le Pen, le président des Républicains répond : "Quand je propose une mesure, c'est pour qu'elle soit efficace pour la protection des Français. C'est ma seule obsession et pas ce qu'en dira le FN".

Le numéro 1 du parti avait critiqué la "naïveté coupable" d'Emmanuel Macron, après l'attentat perpétré dans l'Aude. "On a les mêmes découvertes : des individus fichés S dans 60% des cas, parfois condamnés par la justice, et on en tire aucune conséquence ! Alors oui, je maintiens mes propos". Et d'ajouter : "On ne sent pas chez lui (Emmanuel Macron ndlr) une volonté de lutter contre le communautarisme. Nommer au conseil national de la Ville des personnalités communautaristes, est-ce raisonnable ? Quand vous pensez qu’il a osé déclarer en novembre dernier que 'nous avons gagné la guerre contre Daech'".