En tout cas vous avez bien le bonjour de "la blonde" ! C'est ainsi que ses adversaires avaient baptisé Valérie Pécresse lors de l'élection régionale en Île-de-France. Or la prétendue sosotte n'en avait pas moins battu ce matou trop matois de Claude Bartolone, socialiste porté aujourd'hui disparu.



La nouvelle présidente de région est en passe, en effet, d'imposer une alternative à droite que bien peu imaginaient possible. Par misogynie sans doute. Puisque si elle n'avait pas osé se présenter contre Laurent Wauquiez pour conquérir la présidence des Républicains, c'est que lui manquaient ces attributs virils qui sont censés faire la différence.

Or nous devons confirmer que Valérie Pécresse est bien une femme, mais qu'en l’occurrence (si j'ose dire) elle est en train de faire la nique à l'homme des cavernes auvergnates qu'elle a dépassé, et en danseuse, dans les côtes de popularité.

Il est vrai qu’au milieu de tous les propos inconvenants récemment multipliés devant les étudiants lyonnais, Laurent Wauquiez lui en avait distillé un propos particulièrement disgracieux : il avait affirmé que cette ancienne collègue ministérielle, qui avait réformé les universités, "n'avait fait que des conneries".



Ce à quoi Valérie Pécresse, mutine, avait répondu, après avoir pris le temps de la sérénité : "J'aimerais bien faire de l'humour sur les réformes de Laurent Wauquiez. Mais malheureusement j'ai bien cherché, je n'ai pas trouvé".

La réplique-pique était bien trouvée. Et la fine guêpe profitait de son avantage en relançant son mouvement "Libres !", qui veut incarner "la droite de la crédibilité face à la droite des décibels". Cette droite droitière que tente d'incarner Laurent Wauquiez, et qui siphonnerait l'électorat d'une Marine Le Pen à l'agonie.



Sauf que Marine Le Pen n'est pas morte, le FN non plus. Quant à la droite convenable, elle existe, et elle veut une opposition qui ait de la tenue.