Attaques dans l'Aude : Wauquiez critiqué dans son propre camp

publié le 27/03/2018 à 07:13

Dans la foulée du premier attentat islamique depuis son accession à la tête des Républicains, Laurent Wauquiez s'en est pris sans détour à Emmanuel Macron en personne. Dans une déclaration au siège du parti, lundi 26 mars, il a reproché au chef de l'État sa "naïveté coupable" face au terrorisme, son "aveuglement" et son "irresponsabilité politique" même.



Sur le fond, Laurent Wauquiez demande notamment la restauration de l'état d'urgence et l'internement des fichés S les plus dangereux, ainsi que le non-retour des jihadistes engagés en Syrie et en Irak. "On a voulu casser le schéma émotion, unité nationale, puis oubli", assure l'un de ses proches dans les colonnes de L'Opinion (daté 27 mars).

Problème : même au sein de sa famille politique, certains jugent ses propositions "déraisonnables". C'est le cas du conseiller régional d'Île-de-France et très sarkozyste ancien directeur général de la police nationale, Frédéric Péchenard, qui l'a dit publiquement lundi. Il considère que l'enfermement des fichés S n'a "pas beaucoup de sens". Mais il n’est pas le seul.

L'ancien député et magistrat Georges Fenech est lui-même assez "embarrassé", selon ses propres termes. En privé, il ne dit pas mieux. "C'est une connerie", confie-t-il. "Beaucoup de fantasme autour des fichés S : ce n'est qu'une fiche de renseignement. Laurent Wauquiez pense répondre à son électorat, mais il faut laisser ça à Marine Le Pen", explique-t-il.



Une critique qui vaut aussi pour le rétablissement de l'état d'urgence. D'ailleurs suffisamment de mesures sont "désormais rentrées dans le droit commun", aux yeux de Georges Fenech.