et Léa Stassinet

publié le 17/04/2018 à 08:07

Même s'il est membre des Républicains, Gérard Larcher n'est pas sur la même ligne que le président de son parti, Laurent Wauquiez. Invité sur RTL ce mardi 17 avril, le président du Sénat a soutenu l'action de la coalition américano-franco-britannique en Syrie.



"Nous avions des preuves (d'attaque chimique en Syrie, ndlr), et on ne pouvait pas à nouveau tourner la tête et faire comme si cela n'existait pas", a-t-il déclaré pour justifier les frappes visant des installations militaires syriennes.

Pour le président du Sénat, si "cette action ne solutionne pas les problèmes, elle permet le jour d'après. Et ce jour d'après doit être diplomatique et humanitaire", affirme Gérard Larcher. Avec ces déclarations, ce dernier prend donc le contre-pied du chef de son parti, Laurent Wauquiez.

Ce dernier avait en effet affirmé dans le JDD ne pas croire "à l'utilité de frappes punitives". "Frapper pour frapper, pour donner le sentiment de faire quelque chose, sans qu'il y ait une quelconque stratégie derrière, je n'en comprends ni l'utilité ni le sens", avait-il ajouté, estimant que "la priorité du président à l'international doit être de lutter contre les islamistes".



On n'est pas sur la même longueur d'ondes Gérard Larcher à propos de Laurent Wauquiez Partager la citation





Sur RTL, Gérard Larcher a reconnu leur divergence de point de vue sur la question des frappes. "On n'est pas sur la même longueur d'ondes. Il peut y avoir au sein de la même formation politique des sensibilités différentes sur des sujets aussi importants", a-t-il expliqué. "J'ai ma liberté d'arbitrage, de point de vue, et je considère que l'utilisation d'armes chimiques doit avoir des conséquences et que la première des conséquences c'est de ne pas tourner la tête", a conclu le président du Sénat.