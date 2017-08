La France insoumise entame son tour de France en caravane

publié le 06/08/2017 à 17:01

Après les multiples coups d'éclat dans l'arène du Palais Bourbon, la France insoumise entame une nouvelle étape dans sa lutte contre la réforme du Code du travail. On connaissait déjà la péniche insoumise, qui a notamment vogué sur la Seine lors de la campagne présidentielle. Dès dimanche 6 août, les militants reconduisent le dispositif des caravanes d'été inauguré l'été dernier. Ils se déplaceront au total dans 32 villes du pays, de Mantes-la-Ville (Yvelines), où Jean-Luc Mélenchon avait conquis 34,3% des électeurs au premier tour de la présidentielle, et de Meaux (Seine-et-Marne) à Marseille, son fief électoral.



Rouen, Amiens, Épinal, Saint-Étienne, Toulouse ou encore Poitiers figurent aussi sur le parcours. L'objectif est clairement affiché : aller à la rencontre des Français et les mobiliser contre la réforme portée au gouvernement par Muriel Pénicaud.

Devant le choix d'Emmanuel Macron de procéder à l'adoption de cette réforme par ordonnances, Jean-Luc Mélenchon parie sur la rue pour faire reculer le président de la République. Si la CGT et Sud veulent faire du 12 septembre la journée "contre la réforme du code du travail", Jean-Luc Mélenchon lui préfère la date du 23 septembre pour protester contre ce qu'il appelle "un coup d'État social". Les premières universités d'été de la France insoumise, organisées le 24 août à Marseille, devraient plancher sur le sujet.



Les ordonnances publiées au JO le 25 septembre ?

"Je propose que l'on fasse un rassemblement populaire le 23 septembre à Paris, c'est-à-dire d'un coup, on vient tous de toutes les zones de France pour dire 'non, on ne se laissera pas faire, on ne lâche rien et on proteste contre le coup d'Etat social'", avait annoncé le quatrième homme de la présidentielle le 17 juillet dernier sur TF1.



Depuis, l'Assemblée nationale et le Sénat ont donné leur feu vert, non sans rebondissements, à l'adoption du texte d'habilitation le 2 août. Les ordonnances devraient être publiées au Journal officiel "autour du 25 septembre" et entrer en vigueur le lendemain.