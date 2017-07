publié le 02/07/2017 à 12:03

Il y a du nouveau dans l'affaire du déplacement d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'Économie, à la French Tech de Las Vegas en janvier 2016. Une opération réalisée par Havas pour Business France pour un peu moins de 290.000 euros. Une enquête pour favoritisme est ouverte par le parquet de Paris depuis mars dernier, puisque l'organisme public est accusé de n'avoir fait jouer aucune concurrence. Muriel Pénicaud, directrice de l'agence à ce moment-là, assurait avoir prévenu immédiatement de ce problème d'appel d'offres.



Or, la ministre du Travail aurait été informée en amont que certains problèmes budgétaires étaient bel et bien réels. Selon Le JDD, la justice a saisi des dizaines de mails internes à l'agence Business France et l'un d'entre eux pourrait être très compromettant.

Concrètement, il s'agit d'un mail de la directrice de la communication de Business France, Fabienne Bothy-Chesneau. Il est daté du 11 décembre 2015, soit trois semaines avant la soirée de Las Vegas. Une soirée lors de laquelle le ministre Emmanuel Macron doit rencontrer des personnalités françaises et des dirigeants de start-up. Depuis plusieurs semaines, Fabienne Bothy-Chesneau s'arrache les cheveux sur l'organisation. Elle pressent que des irrégularités sont en train d'être commises. Le choix de l'agence Havas, par exemple, s'est fait sans appel d'offres. Elle veut être payée à l'avance, ce qu'interdisent les règles de comptabilité publique.



"Muriel, briefée par nos soins"

La directrice de communication est inquiète et sa patronne, Muriel Pénicaud, ne l'aide pas. "On en prend plein la figure, écrit-elle. "Muriel, briefée par nos soins, ne fait rien. Donc elle gérera aussi quand la Cour des comptes demandera des comptes à Business France". L'actuel ministre du Travail a toujours prétendu avoir ignoré les coulisses de cette soirée. Ce mail semble démontrer le contraire. Il va falloir maintenant établir quel degré de connaissance Muriel Pénicaud a eu de ces irrégularités. L'audition de Fabienne Bothy-Chesneau apparaît indispensable. Celle de la ministre du Travail, elle aussi, semble de plus en plus probable.