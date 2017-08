La chute de popularité d'Emmanuel Macron a-t-elle vraiment de quoi l'inquiéter ?

publié le 03/08/2017 à 21:13

C'est une nouvelle alerte pour Emmanuel Macron. Sa popularité continue de chuter. Il a perdu 7 points en un mois selon le dernier baromètre YouGov pour le HuffPost et CNews. Le chef de l'État pointe à seulement 36% d'opinions favorables, à peine trois mois après son élection, tandis que son premier ministre Édouard Philippe le devance, à 37%.



La chute est notamment très sensible chez les sympathisants de droite et du centre auprès de qui Emmanuel Macron perd respectivement 8 et 14 points.

Ce désamour, de ceux qui sont censés être idéologiquement proches du chef de l'État, a de quoi préoccuper, et pourrait surtout sanctionner un mois de juillet mouvementé. Tant dans la communication gouvernementale que dans les débuts difficiles de la nouvelle majorité à l'Assemblée nationale.



On refait le monde avec :



-Hervé Favre, éditorialiste politique à la Voix du Nord

-Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine

-Lara Marlowe, correspondante en France du quotidien The Irish Times