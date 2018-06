publié le 18/06/2018 à 20:19

Le limogeage de Virginie Calmels est une crise sérieuse chez Les Républicains. En réalité, la crise des Républicains est une crise de Laurent Wauquiez, qui se concentre sur deux points : l'exercice solitaire du pouvoir à la tête de LR et le durcissement du gaullisme. Laurent Wauquiez ne partage rien de son pouvoir, il décide puis il informe.



En ce qui concerne le durcissement du gaullisme, c'est très visible, il suffit de relire le fameux tract qui avait été distribué à un très grand nombre d'exemplaires et dont le contenu ne fait aucune équivoque. Cela correspond à ce sur quoi Nicolas Sarkozy a mis en garde, l'absence de rassemblement. La crise arrive mal, alors que les Républicains sont mal placés et divisés pour les élections européennes. Il y a des pro-européens réalistes comme Alain Juppé et Virginie Calmels et ceux qui sont dans la tradition populiste euro-sceptique. il y a un risque avec cette posture, celui d'être dépassé par les partisans d'Emmanuel Macron, de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon.

Du côté de l'extrême-droite, Laurent Wauquiez est obligé de voir double : il doit craindre Marine Le Pen pour l'immédiat et Marion Maréchal pour la suite, sur le terrain des idées. Laurent Wauquiez va prendre la parole ce lundi soir devant Sens commun, l'émanation la plus dure de la Manif pour tus et ça veut dire qu'il craint les idées de Marion Maréchal.