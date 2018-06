publié le 14/06/2018 à 19:26

Rencontre confirmée demain, vendredi 15 juin, à l'Élysée entre Giuseppe Conte, nouveau président du Conseil italien, et Emmanuel Macron. La crise diplomatique entre Paris et Rome est-elle finie ? On entre en tout cas théoriquement dans une phase d'apaisement. Aujourd'hui, on dit la rencontre aura lieu, hier encore, on se posait la question. Il y avait eu l'annulation de la rencontre entre les ministres des Finances. L'ambassadeur français à Rome avait été convoqué pour se faire taper sur les doigts.



Ce qui est frappant, c'est à quel point cette crise entre la France et l'Italie était à la fois logique et malencontreuse. Logique que l'on ait à reprocher aux Italiens une absence de sensibilité, mais en réalité avec une volonté de la France de provocation pour imposer un problème. Quand les Italiens ont répondu que la France était hypocrite et n'avait pas été solidaire vis-à-vis d'eux, c'est la réalité depuis quatre présidents français de suite.

Macron et Merkel veulent des solutions raisonnables

C'est en même temps malencontreux parce que la France et l'Italie sont voisines et que sur la question de l'immigration, elles sont obligées de trouver des solutions communes. C'est aussi malencontreux par ce qu'on savait très bien qu'avec un nouveau gouvernement, formé de l'extrême droite, la première contestation provoquerait évidemment une crise. Au fond, la France s'est offerte en cible.

On sait bien que la crise migratoire est le problème numéro un en Europe. C'est celui qui mobilise les populations, dérègle les rapports de force et inquiète les gouvernements. La Commission européenne avait proposé un système de quotas de répartition des immigrés entre les différents pays. Cela a été recalé, notamment par la Pologne et la Hongrie. Macron et Merkel veulent des solutions raisonnables mais est-ce que les solutions raisonnables vont l'emporter ? Ce n'est pas joué.