Pour Laurent Wauquiez, Virginie Calmels a "choisi l'isolement"

publié le 18/06/2018 à 19:23

Laurent Wauquiez s'est exprimé sur sa décision de limoger Virginie Calmels. Dans un courriel aux adhérents du parti lundi 18 juin, le chef des Républicains (LR) a expliqué que sa vice-présidente déléguée avait choisi "l'isolement en attaquant publiquement la feuille de route" des LR.



Dans ce texte, Laurent Wauquiez met les points sur les "i" en insistant sur la nécessité d'adhérer à la ligne politique qu'il incarne. "Dans le respect des différentes sensibilités qui font la richesse de notre mouvement, il est indispensable que notre équipe soit unie pour porter la voix de la droite. Il n'y a pas de place pour les petites chapelles ou les aventures personnelles. On ne laissera pas les divisions nous affaiblir", écrit M. Wauquiez aux adhérents.

Dimanche 17 juin, Laurent Wauquiez a annoncé sa décision de limoger la numéro 2 du parti, suite aux critiques qu'elle a exprimé le jour même dans une interview au Parisien, notamment à propos du tract polémique de la formation politique, "Pour que la France reste la France".

"Ligne forte et claire"

Pour autant, le président des LR ne cite pas directement le tract à l'origine de la fronde de Virginie Calmels et accuse plutôt le revirement de son ancienne protégée. "Virginie Calmels, dont je salue le parcours professionnel et les qualités personnelles, s'était engagée dans cet objectif commun avant de choisir l'isolement en attaquant publiquement la feuille de route de notre mouvement, pourtant plébiscitée par les adhérents il y a six mois", écrit Laurent Wauquiez.



"Vous le savez, lorsqu'il s'agit de porter nos convictions, ma volonté est sans faille. Il ne peut y avoir de rassemblement qu'autour d'une ligne forte et claire. Serein et déterminé, je sais que le chemin sera long mais je ne changerai pas de direction", a-t-il martelé.



Avant de louer le remplaçant au poste de vice-président délégué des LR, Jean Leonetti : "il a toujours défendu sincèrement ses idées dans la loyauté à notre famille politique".