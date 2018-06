Quand Wauquiez confie à Houellebecq être "obnubilé" par Marion Maréchal

publié le 15/06/2018 à 16:52

Michel Houellebecq n'aurait pas hésité à dire ses "quatre vérités" à Laurent Wauquiez, jeudi 31 mai. Les deux hommes ont ainsi été aperçus dînant ensemble dans un restaurant de l'Ouest parisien, révèle Le Point.



Au cours d'une discussion très franche, le chef des Républicains aurait avoué à l'écrivain être "obnubilé" par Marion Maréchal, rapporte un témoin de la scène. On se souvient de l'appel du pied de l'ancienne député frontiste au président de la région en mai 2017 : "Il fait partie de ceux dont les déclarations laissent penser qu'on aurait des choses à se dire et à faire ensemble", avait-elle déclarer dans les colonnes de Valeurs Actuelles. Une phrase qui a semble-t-il marqué le leader de la droite...

Mais Laurent Wauquiez a également confié ses tracas à Michel Houellebecq, qu'il admire profondément. "J’aime celui qui a écrit les plus belles pages d’amour de la littérature, car personne n’a compris à quel point Houellebecq parle d’amour comme nul autre, comme il est capable au cœur de la désespérance d’extraire les sauts dans les étoiles", voilà ce que le président des Républicains avait dit à propos de l'auteur de Soumission en novembre 2017, toujours dans Valeurs Actuelles.

À ce dîner donc, l'homme politique a raconté ses "difficultés à être prix au sérieux". L'écrivain lui a alors conseillé d'être "plus transgressif sur le fond". Ce à quoi l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy a répondu qu'il comptait "assumer un peu plus la ligne identitaire" dans les prochains mois.