publié le 11/06/2018 à 19:27

La rencontre historique entre Donald Trump et Kim Jong-Un aura lieu cette nuit. C'est un coup de théâtre absolument prodigieux sachant qu'il y a trois mois ils s'insultaient comme aucun autre chef d'État ne le faisait. Le Nord-coréen traitait l'Américain de "gâteux", tandis qu'à l'inverse, Trump le traitait de "petit gros". Ce n'était pas simplement verbal, car au même moment, il y avait une montée des menaces nucléaires avec démonstration de force de la Corée et des menaces très directes du président américain.



Que les choses s'arrangent et qu'ils soient désormais en train de négocier, c'est tant mieux : quand deux chefs d'État irascibles, instables et détenteurs de l'arme nucléaire en sont à se provoquer, il vaut mieux pour les autres qu'ils se calment.

C'est aussi le monde à l'envers : Trump tend la main à son ennemi juré, la Corée du nord. Parallèlement, il s'est brouillé avec ses alliés japonais et européens après le G7. En plus d'avoir torpillé l'accord, il les a humilié avec ses tweets. Les Européens ont franchement intérêt à serrer les rangs et à réagir.