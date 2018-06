publié le 07/06/2018 à 15:30

"Pour que la France reste la France". Ces mots figurent sur un tract distribué par Les Républicains à l'occasion du "printemps des Républicains", organisé les 9 et 10 juin. Le parti souhaite notamment "ramener systématiquement dans leur lieu de départ les bateaux interceptés dans la Méditerranée" ou encore "interdire à vue toute régularisation d'un étranger entré illégalement en France", sauf pour une première demande d'asile.



Le tract doit être distribué à 1,5 million d'exemplaires durant le week-end par les militants des fédérations, "en présence des équipes dirigeantes, des sénateurs, des députés", a indiqué le porte-parole.

Le slogan a provoqué une polémique au sein même des Républicains. Florence Portelli, ancienne candidate pour la présidence du parti estime que l'"on est dans le pléonasme et puis dans la surenchère frontiste". Elle affirme que "beaucoup de militants ont été choqués".

Un tract "inutilement anxiogène"

Virginie Calmels, a regretté, ce jeudi 7 juin, que le tract du parti titré "Pour que la France reste la France" n'ait pas été validé par les instances dirigeantes "créées par Laurent Wauquiez", y voyant "un dysfonctionnement". Elle l'a par ailleurs jugé "un peu déséquilibré" et "peut-être inutilement anxiogène" tout en soulignant que le slogan a été "utilisé à maintes reprises par François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, y compris même par Emmanuel Macron. Il faut sortir des caricatures et des raccourcis. Je pense que beaucoup de Français ont envie que la France reste la France", a-t-elle estimé sur France Inter.



La numéro deux des Républicains a ajouté : "Pour moi, c'est un dysfonctionnement, et j'espère que nous y remédierons collectivement. J'ai toujours pensé qu'on était plus intelligents à plusieurs que tout seul", a-t-elle ajouté, estimant que "l'objectif et la mission de Laurent Wauquiez, c'est de rassembler l'ensemble des sensibilités de la droite", une "famille politique bien abîmée".

Invité sur RTL, le député LR du Lot Aurélien Pradié a dit "ne pas partager totalement ce slogan" du tract mais a vu comme une "chance de la droite" d'avoir "des personnalités et des sensibilités différentes". Il est "grand temps qu'on pose des mots sur les choses, qu'on arrête cette aseptisation permanente du débat, qu'on ne laisse pas notamment aux extrêmes la seule faculté à traiter de quelques sujets qui préoccupent les Français", a-t-il estimé.