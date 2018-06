publié le 12/06/2018 à 20:16

Le président nord-coréen n'a pas manqué de stratégie. Kim Jong-Un a su se servir de ce qui était immoral et illégal, la construction d'un arsenal nucléaire, pour devenir quelqu'un avec qui les négociations sont possibles et ainsi faire son entrée sur la scène internationale. Résultat, sa stature est renforcée et ses alliés chinois et russes sont satisfaits.



Kim Jong-Un est parvenu à imposer ses conditions. Les Américains souhaitaient un engagement de dénucléarisation qui soit complet, vérifiable et irréversible. Mais en réalité il est ni vérifiable, ni irréversible.

Donald Trump est le plus grand des acteurs quand il s'agit de faire de la diplomatie spectacle, depuis Castro arrivant aux Nations-Unis en treillis avec un revolver. Trump est un formidable metteur en scène, manipulateur de l'opinion. C'est lui qui a pris les initiatives successives, qui a été l'acteur principal.

Cela dit le Président américain s'est brouillé avec ses alliés et il n'est absolument pas sûr que les négociations qui vont s'engager aboutissent comme il le souhaite mais on sait déjà ce qu'y gagnent les Nord-coréens. Seule perdante, l'Europe qui s'est faite écarter, insulter sans la moindre culpabilité.



Même si pour une fois, les Européens ont fait preuve de cohésion, de réactivité. Finalement, peut-être que Trump aura été celui qui a provoqué l'éveil d'une cohérence et d'une fermeté européenne sur le plan commercial.