publié le 22/02/2017 à 19:09

Emmanuel Macron va-t-il faire le plein au centre ? Après l'alliance proposée par François Bayrou, l'ancien ministre de l'Économie cherche désormais à obtenir le soutien d'un autre figure du centre. Selon nos informations, Jean-Louis Borloo serait la nouvelle cible du candidat de En Marche.



L'ancien ministre et président de l'UDI, qui avait refusé de prendre position dans la primaire de la droite et du centre, rejoindra-t-il les rangs de l'ancien pensionnaire de Bercy ? Jean-Louis Borloo est actuellement délesté de tout mandat politique. Depuis deux ans, il s'occupait d'un vaste programme d'électrification de l'Afrique. Le projet enfin lancé, l'homme aux multiples facettes veut dorénavant servir une "nouvelle grande cause", comme il l'affirmait dans les colonnes du Figaro, le 14 février dernier.

Reste à savoir si cette cause sera politique en cette année présidentielle. S'il cédait aux sirènes du fondateur d'"En Marche !", l'ancien président de l'UDI prendrait le contre-pied de son ancien parti, aujourd'hui dirigé par Jean-Christophe Lagarde. Malgré certaines voix dissidentes, le parti centriste a décidé de rester fidèle à François Fillon, vainqueur de la primaire de la droite et du centre.